Инициатор женской "Цепи солидарности" сотнями получает угрозы

Участницам и организаторам состоявшейся 14 февраля в Москве и Санкт-Петербурге "Цепи солидарности и любви" в поддержку Юлии Навальной и политзаключённых женщин стали поступать угрозы. Больше всего – около шестисот — оскорблений и угроз получила художница и феминистка Дарья Серенко. Об этом она написала в фейсбуке.

Сама она в акции участия не принимала, но создала страницу женской "цепи солидарности" в фейсбуке. С тех пор, как рассказала Серенко "Медиазоне", ей желают смерти, обещают изнасиловать и убить её домашних животных.

Угрозы, по словам художницы, в основном исходят от сторонников женоненавистника Владислава Позднякова, который пытался создать праворадикальное движение "Мужское государство". В 2018 году он был осужден на два года условно за возбуждение ненависти (позже приговор отменили), а Поздняков уехал из России.

Поздняков опубликовал у себя в телеграм-канале личные данные Дарьи Серенко, а также фотографию с адресом дома её родственников в Московской области. По словам художницы, появление этой фотографии напугало её больше, чем угрозы. Серенко обратилась в полицию, теперь дом будет охраняться сотрудниками ЧОПа, написала она в фейсбуке.

С угрозами от сторонников "Мужского государства" столкнулись некоторые участницы акции.

14 февраля, в Москве и Петербурге прошли акции "Цепь солидарности" в поддержку жены оппозиционного политика Алексея Навального Юлии и женщин-политзаключённых, а также арестованных на прошлых митингах. В акции в центре Москвы приняли участие около 200 человек. Они держали в руках цветы и сердечки с именами людей, преследуемых по политическим мотивам. В Петербурге на акцию собрались порядка 70 человек. О задержаниях не сообщалось.

