ЕСПЧ признал несправедливым суд над националистами Тихоновым и Хасис

Европейский суд по правам человека признал судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, осужденными за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в 2009 году, несправедливым и подлежит пересмотру. На решение ЕСПЧ обратил внимание глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

ЕСПЧ принял жалобу к рассмотрению в январе 2018 года. Заявители жаловались на предвзятость некоторых заседателей коллегии присяжных, которая вынесла обвинительный вердикт. Шестеро из семи судей ЕСПЧ признали в этом деле нарушение права на справедливый суд.

Судья от России Дмитрий Дедов не согласился с этим решением и выступил с особым мнением.

При этом суд в Страсбурге не присудил Тихонову и Хасис какой-либо компенсации, сообщил "Интерфаксу" адвокат Хасис Дмитрий Аграновский. Однако "данного решения ЕСПЧ достаточно для обращения в президиум Верховного суда России за пересмотром приговора, это и была наша цель", - сказал адвокат.