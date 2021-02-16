Госдума ужесточила законодательство о деятельности "иноагентов"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за распространение информации об "иностранных агентах" и их материалов без указания статуса.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

За распространение в СМИ информации об "иноагентах" (физлицах, НКО и общественных объединениях) без соответствующей маркировки предусмотрены штрафы от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц, передаёт "Интерфакс".

Также штрафы будут грозить НКО-иноагентам, если в их материалах не будет метки о том, что они выпущены "иностранным агентом". Для должностных лиц штраф составит 100-300 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, как отмечает РБК, законопроект предусматривает увеличение штрафов до 5 миллионов рублей для юридических лиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации.

Изменения должны вступить в силу в начале марта нынешнего года. Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию вмешательства в дела России извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Международные правозащитные группы и западные политики не раз критиковали российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – "иностранных агентах", указывая на последствия для развития гражданского общества.