Служба безопасности Украины подозревает блогера Шария в госизмене

Служба безопасности Украины официально заявила о том, что подозревает известного видеоблогера и политика Анатолия Шария в государственной измене и разжигании розни. Как говорится в опубликованном во вторник заявлении СБУ, Шарий, по данным следствия, осуществлял противоправные действия в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, при этом "есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу зарубежных структур" - далее уточняется, что имеются в виду российские государственные и негосударвственные структуры.

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