В Нижневартовске полиция сыграла со школьниками в "задержания"

В Нижневартовске в местной школе №42 сотрудники МВД сыграли с учащимися в протестующих и полицейских. Видеозапись опубликовала группа телеканала "Мегаполис" в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, что школьники бросают спортивные мячи в других учащихся, которым дали щиты и полицейские шлемы. Вместе с подростками мячи бросает и сотрудник МВД в форме, после чего начинает идти вперёд и имитировать нападение на учеников со щитами. Из-за них выбегает несколько человек, хватает полицейского за руки и за ноги и уносит. На видео также демонстрируется, как несколько школьников в шлемах и со щитами отрабатывают удары дубинками и ногами. В региональном МВД это мероприятие объяснили "уроком мужества".

В разговоре с изданием "Коммерсантъ", представители местного департамента образования заявили, что в школе проходило мероприятие по профориентации, для выявления предпочтений учеников. "Сначала была теория - знакомство с вузами, куда можно поступать, про героические будни полицейских, была лекция про историю полицейской формы," - сообщили чиновники.

Директор школы Галина Гасымова заявила, что ей было "очень отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию" и "участвуют во всех предложенных действиях".