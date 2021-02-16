"Проект": дело против Юрия Дмитриева "курировал" помощник Путина 

Помощник Владимира Путина Анатолий Серышев был заинтересован в преследовании карельского историка Юрия Дмитриева и, с высокой долей вероятности, "курировал" ход уголовного дела. Об этом пишет издание "Проект" со ссылкой на несколько источников, близких, как утверждает СМИ, к администрации президента.
Издание отмечает, что в 2016-м году, когда дело против Дмитриева было возбуждено по линии ФСБ, Анатолий Серышев возглавлял карельское управление спецслужбы, и в число его задач, по данным издания, входила зачистка региона от оппозиции. В то самое время Юрий Дмитриев выступал с резкой критикой российской власти, и особенно её политики в отношении Украины. Историк публично осуждал аннексию Крыма и российское присутствие в Донбассе.
Кроме того, в ноябре 2016 года правозащитный центр "Мемориал", главой карельского отделения которого был Юрий Дмитриев, опубликовал список кадровых сотрудников НКВД, непосредственно принимавших участие в сталинских репрессиях. В этом списке значился участник "массовых необоснованных" арестов Василий Михайлович Серышев. Изучив документы, "Проект" пришёл к выводу, что Анатолий Серышев с высокой долей вероятности состоит с ним в родственных связях. Издание предполагает, что из-за этого у помощника Путина могли быть "личные счёты" к Дмитриеву.
Наконец "Проект" отмечает, что в 2019 году Серышев стал членом президентской комиссии по рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, и ровно после этого Юрия Дмитриева, к тому времени оправданного, начали преследовать по второму кругу.
В то же время, как только Серышев получил новую должность, по разным причинам ушли с работы служащие, имевшие отношение к оправдательному приговору Дмитриева. Прокурор Елена Аскерова ушла в отставку, а судья Марина Носова перестала быть зампредом Петрозаводского горсуда. Её место занял судья Александр Мерков, который вёл второй процесс против карельского историка и признал его виновным.
- Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году, его обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Историк вину отрицал. Его защита утверждала, что он делал снимки девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья для контролирующих органов опеки. В защиту исследователя выступали сотни российских и иностранных правозащитников, деятелей культуры и учёных. Суд Дмитриева оправдал, однако в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.
- 22 июля прошлого года суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения – в насильственных действиях сексуального характера, по всем остальным пунктам его оправдали. Позже это решение обжаловали все стороны процесса.
- В сентябре Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда.
- Европейский союз потребовал освободить Дмитриева. В ЕС считают, что уголовное дело связано с его правозащитной деятельностью.
- Историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев – составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940 годов в Карелии. Он также обнаружил и занимался изучением массового захоронения жертв в урочище Сандармох и Красном Бору. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могло находиться около четырех с половиной тысяч тел, расстрелянных в годы сталинских репрессий.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.