"Проект": дело против Юрия Дмитриева "курировал" помощник Путина 

Помощник Владимира Путина Анатолий Серышев был заинтересован в преследовании карельского историка Юрия Дмитриева и, с высокой долей вероятности, "курировал" ход уголовного дела. Об этом пишет издание "Проект" со ссылкой на несколько источников, близких, как утверждает СМИ, к администрации президента.

Издание отмечает, что в 2016-м году, когда дело против Дмитриева было возбуждено по линии ФСБ, Анатолий Серышев возглавлял карельское управление спецслужбы, и в число его задач, по данным издания, входила зачистка региона от оппозиции. В то самое время Юрий Дмитриев выступал с резкой критикой российской власти, и особенно её политики в отношении Украины. Историк публично осуждал аннексию Крыма и российское присутствие в Донбассе.

Кроме того, в ноябре 2016 года правозащитный центр "Мемориал", главой карельского отделения которого был Юрий Дмитриев, опубликовал список кадровых сотрудников НКВД, непосредственно принимавших участие в сталинских репрессиях. В этом списке значился участник "массовых необоснованных" арестов Василий Михайлович Серышев. Изучив документы, "Проект" пришёл к выводу, что Анатолий Серышев с высокой долей вероятности состоит с ним в родственных связях. Издание предполагает, что из-за этого у помощника Путина могли быть "личные счёты" к Дмитриеву.

Наконец "Проект" отмечает, что в 2019 году Серышев стал членом президентской комиссии по рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, и ровно после этого Юрия Дмитриева, к тому времени оправданного, начали преследовать по второму кругу.

В то же время, как только Серышев получил новую должность, по разным причинам ушли с работы служащие, имевшие отношение к оправдательному приговору Дмитриева. Прокурор Елена Аскерова ушла в отставку, а судья Марина Носова перестала быть зампредом Петрозаводского горсуда. Её место занял судья Александр Мерков, который вёл второй процесс против карельского историка и признал его виновным.