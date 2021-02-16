Во Франции депутаты поддержали закон о республиканских ценностях

Нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание - во вторник проголосовала за законопроект о защите республиканских ценностей, направленный против так называемого "исламистского сепаратизма". Цель документа, поддержанного президентом Эммануэлем Макроном - создать препятствия для радикальных религиозных группировок, стремящихся подорвать светский характер государства.

Критики законопроекта, главным образом представители левых сил, утверждают, что он стигматизирует мусульман, а также ограничивает свободу слова и вероисповедания.

В поддержку документа проголосовали 347 депутатов, против был 151. Для вступления в силу необходимо одобрение Сената, верхней палаты парламента.

В законопроекте более 70 статей. В нём, в частности, перечисляются основания для закрытия мечетей и религиозных школ, вводятся требования отчётности о финансировании религиозных групп из-за рубежа, а также предписывается, что все дети, начиная с трёх лет, обязаны посещать школу. Домашнее обучение возможно только в исключительных обстоятельствах. Необходимость введения этой меры авторы законопроекта обосновали тем, что домашнее обучение всё более распространяется в исламском сообществе Франции - как считают авторы законопроекта, это препятствует приобщению детей из мусульманских семей к республиканским ценностям.

Также законопроект предусматривает наказание в виде пяти лет тюрьмы за угрозы или нападение на должностное лицо с целью заставить его подчиниться тем или иным требованиям.

Законопроект был внесён в парламент сторонниками Макрона после убийства 18-летним членом чеченской общины школьного учителя Самуэля Пати в пригороде Париже. Учитель был убит вскоре после того, как обсуждал со своими учениками карикатуры на пророка Мухаммада как пример свободы слова.