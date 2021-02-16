"Новую газету" обвинили в фейке, редакции грозит штраф в 500 тысяч

Роскомнадзор составил протоколы о публикации фейковых новостей на "Новую газету" и её главного редактора Дмитрия Муратова - из-за заметки о студентах, которых готовили к провокациям на акциях в поддержку Алексея Навального. При этом издание удалило заметку по требованию того же Роскомнадзора ещё в день публикации - 23 января.

В материале, который появился на сайте "Новой газеты", два московских студента на условиях анонимности рассказали, что некие лица предложили им подработку. 17 января, в день прилёта во Внуково Алексея Навального, юноши должны были приехать в аэропорт якобы для того, чтобы встретить певицу Ольгу Бузову, прилетавшую в столицу в тот же день. Также со слов студентов их приглашали на митинг в поддержку Навального 23 января. В обоих случаях юноши должны были провоцировать участников акций.

Студенты также рассказали, что должны были пройти инструктаж в подмосковном пансионате "Горизонт" и потренироваться со спортсменами из Школы боевых единоборств "Витязь".

Протоколы на "Новую газету" и Дмитрия Муратова составили после того, как прокуратура Московской области не смогла "установить фактов обучения лиц для участия в массовых беспорядках". При этом в издании подчеркнули, что "правоохранители не опрашивали журналистов и не пытались получить от редакции сведения, которые могли бы помочь в проверке произошедшего". Юристы газеты собираются обжаловать решение Роскомнадзора о привлечении к административной ответственности.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что по возбужденному делу редакции "Новой" грозит штраф до 500 тысяч рублей, а Дмитрию Муратову - до 100 тысяч.