Координатор штаба Навального в Иркутске уехал из России

Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов уехал в Турцию, об этом он сообщил в своем фейсбуке. Активист опасается дальнейшего уголовного преследования, пояснил корреспонденту Сибирь.Реалии Захар Сарапулов, возглавляющий теперь региональный штаб.
Беспалов останется за границей как минимум до окончания апелляции по уголовному делу, по которому суд признал его виновным в нападении на активистку Национально-освободительного движения (НОДа) и приговорил к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы без права посещать митинги.
Суд, по словам активиста, был максимально политизированным, "прямо белыми нитками видно, что шито". Хотя Беспалова не наказали лишением свободы, в суде ему всячески давали понять, что именно так и будет, рассказал Беспалов "Новой газете". В минувшую субботу он приехал в аэропорт Иркутска, купил билет и улетел в Стамбул.
"Он уехал из тех соображений, что к нему, как к Навальному, могут к чему-нибудь придраться и на реальный срок переделать решение", – пояснил Сарапулов. Он также добавил, что буквально через полчаса после сообщения об отъезде Беспалова его вызвали в полицию для составления протокола за шествие 10 октября 2020 года. "Я считаю, что они хотят сделать мне "дадинскую" статью за митинги", – отметил Сарапулов.
- 12 февраля суд в Иркутске назначил координатору местного штаба Навального Сергею Беспалову два года и восемь месяцев ограничения свободы без права посещать митинги по делу о причинении средней тяжести вреда. Иск подавала активистка НОДа Ирина Радзиевская. Беспалов обвинение называет провокацией и подал апелляцию.
- 23 января Беспалова задержали накануне всероссийской акции в поддержку Навального. Ему присудили 10 суток ареста, вменив статью об организации митинга. Доказательством его вины посчитали тот факт, что анонс акции опубликовал другой человек – сотрудник штаба Захар Сарапулов, действия которого, по версии судьи, Беспалов "должен был пресечь".
- 10 октября в центре Иркутска прошел марш "Против политических преследований". На акцию вышло около 50 человек. Активисты посвятили протест сразу нескольким событиям, среди которых отравление политика Алексея Навального, годовщина со дня убийства журналистки Анны Политковской и день рождения оппозиционера Бориса Немцова, который также был убит.
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