Координатор штаба Навального в Иркутске уехал из России

Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов уехал в Турцию, об этом он сообщил в своем фейсбуке. Активист опасается дальнейшего уголовного преследования, пояснил корреспонденту Сибирь.Реалии Захар Сарапулов, возглавляющий теперь региональный штаб.

Беспалов останется за границей как минимум до окончания апелляции по уголовному делу, по которому суд признал его виновным в нападении на активистку Национально-освободительного движения (НОДа) и приговорил к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы без права посещать митинги.

Суд, по словам активиста, был максимально политизированным, "прямо белыми нитками видно, что шито". Хотя Беспалова не наказали лишением свободы, в суде ему всячески давали понять, что именно так и будет, рассказал Беспалов "Новой газете". В минувшую субботу он приехал в аэропорт Иркутска, купил билет и улетел в Стамбул.

"Он уехал из тех соображений, что к нему, как к Навальному, могут к чему-нибудь придраться и на реальный срок переделать решение", – пояснил Сарапулов. Он также добавил, что буквально через полчаса после сообщения об отъезде Беспалова его вызвали в полицию для составления протокола за шествие 10 октября 2020 года. "Я считаю, что они хотят сделать мне "дадинскую" статью за митинги", – отметил Сарапулов.