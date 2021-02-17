Правозащитники попросили власти не мешать акциям памяти Немцова

Ряд политиков и правозащитников попросили мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не препятствовать проведению траурных мероприятий памяти Бориса Немцова 27 февраля. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

Ранее организаторы ежегодного марша памяти Бориса Немцова решили отказаться от шествия в Москве из-за коронавирусных ограничений.

Авторы обращения просят московские власти дать возможность москвичам, которые придут возложить цветы на месте гибели Немцова между 13.00-14.00 часами 27 февраля, сделать это спокойно, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. В Москве в связи пандемией действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, что, по словам Кара-Мурзы-младшего, стало ещё одним предлогом для запрета акции властями.

Подписавшие обращение члены Координационного совета оппозиции Петербурга уверены, что граждане имеют право возложить цветы в память о Борисе Немцове у Соловецкого камня на Троицкой площади в день убийства политика. Все будут стремиться соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, говорится в сообщении.