1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Хабаровска Самараддина Разикова. Он был признан виновным в подготовке террористического акта на митинге в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Дальний Восток" со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, подозреваемый нашёл рецепт изготовления зажигательной смеси в телеграме и собирался закидать ей участников акции протеста. На опубликованной в телеграм-канале Wargonzo записи человек, представившийся Разиковым, заявил, что его целью был вывод российских войск из Сирии.

Как утверждает ФСБ, Разиков — член иракского подразделения террористической "Аль-Каиды". О его задержании было сообщено в июле, тогда спецслужба распространила видео, где у подозреваемого изымают нож, бутылки и флаг с надписью на арабском языке.