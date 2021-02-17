МВД проверяет компании, чьих руководителей задержали на протестах

Управление по экономической безопасности московского управления МВД проводит проверки коммерческих и некоммерческих организаций, чьи руководители оказались среди задержанных на январских акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает "Апология протеста". Проекту известно как минимум о четырёх подобных случаях. Инициатором проверок полиция называет налоговую службу.

Согласно опубликованному правозащитной организацией запросу, от компаний требовали учредительные документы, выписки со счетов, сведения об имуществе и расписания сотрудников за три года.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли массовые несогласованные акции протеста с требованием освободить Алексея Навального. Проект "ОВД-Инфо" сообщал о более 11 тысячах задержанных на трёх акциях.

Согласно данным Главного управления МВД России по Москве, в столице в эти и последующие дни было задержано порядка 5 тысяч человек, в том числе достаточное количество несовершеннолетних, сообщила в среду московский омбудсмен Татьяна Потяева на онлайн-заседании Мосгордумы. После этих акций в её адрес поступило 90 обращений. В столичные управления МВД, Росгвардии, а также в прокуратуру Москвы, по словам Потяевой, направлено 15 запросов, в том числе по сообщениям о нарушениях прав задержанных.