В Минске для журналисток "Белсата" прокурор запросила 2 года колонии

В Минске прокурор на процессе по делу двух журналисток польского телеканала "Белсат" попросила приговорить их к 2 годам колонии.

Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Бахвалова (псевдоним – Андреева) были задержаны 15 ноября прошлого года во время несанкционированной акции в белорусской столице. Они вели стрим с "Площади перемен", где милиция разгоняла собравшихся на месте гибели Романа Бондаренко. Сначала сотрудницам "Белсата" назначили административные аресты, а потом выдвинули против них уголовное обвинение.

По версии следствия, Бахвалова и Чульцова организовали групповые действия, которые грубо нарушили общественный порядок и вызвали проблемы в работе общественного транспорта.

Гособвинитель Алина Касьянчик пришла к выводу, что виновность журналисток установлена и подтверждается доказательствами: свидетельскими показаниями и совокупностью письменных материалов дела, среди которых – многочисленные звонки граждан о том, что на площади совершаются противоправные действия, передаёт независимый портал Tut.By.

Александр Хаецкий – защитник Дарьи Чульцовой – в ходе заседания суда заметил, что многие доказательства по делу были получены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса, что не может быть основанием для привлечения к ответственности. "Допрошенные свидетели не подтвердили, что Дарья имела умысел совершить преступление. Это не подтверждают и иные материалы дела", – подчеркнул Хаецкий.

По мнению адвоката второй обвиняемой Сергея Закрицкого, никто из свидетелей на процессе не смог достоверно указать, когда конкретно прекратилось движение транспорта и чем это было вызвано. "Подсудимые просто освещали события, занимались обычным делом, которое напрямую связано с их профессией", – также, среди прочего, сказал Закрицкий, которого цитирует Белорусская служба Радио Свобода.

В Минске и других белорусских городах с августа проходят массовые акции против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.

31-летний минчанин Роман Бондаренко умер в больнице скорой медицинской помощи в ноябре вскоре после избиения провластными активистами в масках и задержания милицией. В реанимацию он был доставлен из отделения милиции с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами.