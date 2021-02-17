Пресс-секретаря МВД назвали хозяйкой престижного фитнес-клуба

Официальный представитель МВД, генерал полиции Ирина Волк была названа сотрудникам дорогого московского фитнес-клуба новым владельцем заведения. Об этом рассказали "Открытые медиа". Первоначальные инвестиции в открытие бизнеса издание оценило в 30 миллионов евро.

Как утверждается, комплекс в Покровском-Стрешневе на северо-западе города мог перейти к ней в фактическое владение после того, как его совладельцем стал 74-летний актёр Алексей Золотницкий. Он – отец Филиппа Золотницкого, который, по данным "Открытых медиа", близкий друг Волк.

Знакомые семьи рассказали изданию, что после смены собственников Ирину представили персоналу клуба в качестве "хозяйки". Сам Алексей Золотницкий в 2017 году – еще до перехода активов клуба в его юридическое владение – перенес инсульт, в результате чего утратил речь и координацию движений.

"Открытые медиа" ссылаются на публикации в СМИ, в которых рассказывается о давних отношениях между Волк и сыном актера. Журналисты обратили внимание на "совпадение в документах": в 2015 году, находясь в должности главы пресс-службы московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, она указала в декларации супруга и две квартиры, площадь которых в точности совпала с информацией о квартирах, изложенной в декларации Филиппа Золотницкого.

Клуб, о котором идёт речь, называется First&Only. Годовой абонемент в нем стоит до 170 тысяч рублей. Площадь центра составляет 5 тысяч квадратных метров. Он был построен в 2007 году. Первоначальные инвестиции составили 30 миллионов евро.

Как сообщается, интерес к фитнес-центру Волк проявляла давно. Этот спорт-комплекс фигурирует в одном из ее художественных произведений.