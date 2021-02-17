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Умер основатель "Врачей мира за предотвращение войны" Бернард Лаун

Советский академик Евгений Чазов и Бернард Лаун на вручении Нобелевской премии

Американский кардиолог, сооснователь организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" Бернард Лаун умер на сотом году жизни, передаёт газета Boston Globe. Он известен как изобретатель дефибриллятора, а основанная им организация получила Нобелевскую премию мира.

Лаун родился в литовском городе Утена в еврейской семье. Когда ему было 14, он вместе с родными эмигрировал в США. Он окончил Университет Мэна и Школу медицины Университета имени Джона Хопкинса. Будучи практикующим кардиологом, доктор обратил внимание на проблему высокой смертности людей из-за нарушения ритма сердца. В 1962 году он создал дефибриллятор, устройство, которое восстанавливает сердечный ритм.

Во многих странах мира дефибрилляторы сейчас размещаются в общественных пространствах. По распространённым оценкам это спасает как минимум несколько тысяч жизней ежегодно. В 1980 году Лаун, активно занимавшийся к тому времени общественной деятельностью, вместе с советским кардиологом Евгением Чазовым основал движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны".

К 1985 году в движении состояли 135 тысяч врачей в 60 странах мира. Организация выступает против проведения ядерных испытаний и гонки вооружений. Лаун выступал по советскому телевидению с обсуждением темы опасности ядерной войны. В 1985 году основанное им движение получило Нобелевскую премию мира.

Кроме того, Лаун обсуждал с лидером СССР Михаилом Горбачёвым ссылку академика Сахарова, занимался поддержкой врачей в развивающихся странах мира и американской системы здравоохранения. Его именем назван мост в штате Мэн. Он умер в своём доме в Массачусетсе, перед смертью болея пневмонией и страдая от сердечной недостаточности.

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