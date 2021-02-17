82% молодых россиян считают, что имеют право на несогласованный протест 

82% россиян в возрасте от 14 до 30 лет считают, что граждане имеют право выходить на несогласованные с властями акции протеста, а 51% относится к протестам положительно, следует из опроса, проведённого учёными Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Почти каждый третий из опрошенных принимал участие в митингах сам, что, по мнению учёных, говорит о "достаточно высоком протестном потенциале российской молодежи". При этом руководитель исследовательского коллектива, заведующая кафедрой регионального и муниципального управления Татьяна Зерчанинова, заявила, что представление респондентов о праве выходить на несогласованные акции "противоречит российскому законодательству и требует проведения разъяснительной работы среди молодёжи".

Отмечается, что в ходе исследования учёные опросили свыше двух тысяч человек во всех федеральных округах России.