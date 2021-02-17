Режиссёр Василий Сигарев оштрафован за участие в акции 23 января 

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей режиссёра Василия Сигарева за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января в центре столицы.
Ранее Сигарев рассказывал, что во время акции захотел помочь человеку, которого били полицейские, и поднять его с земли, после чего был задержан сам.
- 23 января в десятках городов России прошли несанкционированные уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального. Полиция задержала около трёх тысяч человек, большинство из них – в Москве. По итогам протестов Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел. Свыше десяти обвиняемых по ним находятся в данный момент под арестом.
- Василий Сигарев – российский режиссёр, драматург и сценарист. За свои фильмы и пьесы он получил свыше тридцати отечественных и международных наград, среди которых – главные призы кинофестивалей в Висбадене, Цюрихе и Кёльне, а также престижная британская театральная премия Evening Standard Awards.
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