Режиссёр Василий Сигарев оштрафован за участие в акции 23 января 

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей режиссёра Василия Сигарева за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января в центре столицы.

Ранее Сигарев рассказывал, что во время акции захотел помочь человеку, которого били полицейские, и поднять его с земли, после чего был задержан сам.