Глава минюста отверг требование ЕСПЧ "немедленно освободить Навального"

Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ к России о немедленном освобождении Алексея Навального "грубым вмешательством в деятельность судов", сообщило агентство ТАСС.



По словам министра, это требование не имеет прецедентов. Чуйченко назвал документ ЕСПЧ необоснованным и неправомерным. Выступая в среду в Москве перед журналистами, минист юстиции России заявил, что в требовании ЕСПЧ не содержится указаний ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести решение об освобождении Навального.



Министр назвал требование ЕСПЧ заведомо неисполнимым. Чуйченко заявил, что в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения Навального из-под стражи.



Европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы, заявил глава минюста России.

Ранее в среду сообщалось, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождени Навального из СИЗО - в соответствии с регламентом ЕСПЧ и "в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства"