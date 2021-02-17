Глава "Альянса врачей" нарушила домашний арест из-за болезни дочери 

Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева нарушила условия домашнего ареста из-за болезни дочери, сообщил её адвокат Дмитрий Джулай.

По его словам, у дочери Васильевой Екатерины случился приступ аллергии, из-за которого она начала задыхаться. В связи с этим глава "Альянса врачей" была вынуждена выехать к ней на некоторое время. Джулай подчеркнул, что сразу же уведомил об этом следователя по телефону, который ответил, что донесёт информацию до руководства, после чего бросил трубку.

Ранее адвокат дважды ходатайствовал о том, чтобы Васильевой разрешили находиться под домашним арестом в квартире со своими детьми, но суд до сих пор не рассмотрел эти просьбы.

Анастасия Васильева с 29 января находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу". Следственный комитет возбудил его после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января. По этому делу арестованы или находятся в розыске ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также ключевые сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией".

Согласно версии следствия, обвиняемые призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Статья Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.