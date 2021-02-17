В краснодарской школе ученикам запретили носить длинные волосы 

В Краснодаре учащимся школы №65 запретили носить "экстравагантные" причёски, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на документ, подписанный руководством учебного заведения.

В частности, мальчикам запрещено носить длинные волосы, а девочкам - "свободные причёски" и пользоваться косметикой. Кроме того, всем школьникам запретили делать татуировки.

Комментируя новые требования, в администрации школы №65 заявили, что учреждение "вправе самостоятельно регулировать вопросы внешнего вида учащихся".