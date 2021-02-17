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Художницу из Уфы угрожали облить кислотой. Полиция не отреагировала 

Управление МВД по Башкортостану не обнаружило состава преступления в угрозах физической расправы, поступивших в адрес уфимской художницы Алёны Савельевой из-за её картин, на которых изображены полуобнажённые мужчины и женщины в предметах национальной одежды.

В ответе на заявление Савельевой говорится, что в полученных ей сообщениях нет "злого умысла". Отдельно полицейские указали, что не будут заводить дело о клевете на саму художницу, поскольку заранее она не знала о бессодержательности угроз.

Ранее Савельева обратилась в полицию из-за того, что неизвестные обещали "облить её кислотой", "переломать суставы" и "оставить тело в луже крови". Кроме того, по словам заявительницы, незнакомые люди приходили к ней по адресу проживания, около часа стояли под дверью подъезда и звонили в домофон.

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