Министры обороны НАТО собрались впервые при президенте США Байдене

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс перед конференцией министров обороны НАТО так сформулировал отношения с Россией: "Даже если мы не верим в лучшие отношения с Москвой, мы должны уметь управлять сложными отношениями". Глава НАТО дал интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung перед открытием ведеоконференции министров обороны стран Североатлантического союза.



Совещание министров проводится впервые после вступления Джо Байдена на пост президента США. В конференции участвует новый министр обороны США Ллойд Остин. Рассматриваются вопросы бюджета НАТО, расширение миссии в Ираке и возможное завершение операции в Афганистане.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал европейских союзников выполнять обязательства, связанные с ростом расходов на оборону. Добиться вклада в общий бюджет НАТО от каждого союзника на уровне двух процентов от внутреннего валового продукта - такая цель была поставлена ещё в 2014 году, напомнил Столтенберг. В то время Джо Байден был вице-президентом. Цель, поставленная 2014 году стала ответом на "агрессивное поведение России, аннексию Крыма и более жестокие формы терроризма". Эти угрозы сохранились, но к ним ещё добавились опасные кибератаки, сказал Столтенберг.



Конференция министров продлится два дня, 17 и 18 февраля, сообщила "Немецкая волна".