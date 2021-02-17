В США умер Раш Лимбо - ведущий "консервативных разговоров" на радио

Известный американский радиоведущий Раш Лимбо скончался 17 февраля в городе Палм-Бич в штате Флорида в возрасте 70 лет. Причиной смерти стал рак лёгких в запущенной форме.

Раш Лимбо вёл одно из самых популярных в США радиошоу – The Rush Limbaugh Show. С момента премьеры на национальном уровне в 1988 году Шоу Раша Лимбо стало самым рейтинговым ток-шоу на радио в Соединенных Штатах, оно транслировалось почти на 600 радиостанциях по всей стране. Жанр передачи определялся как "консервативный разговор".

В начале 2020 года, на следующий день после обнародования его диагноза, Дональд Трамп наградил его высшей гражданской наградой страны – Президентской медалью Свободы. Лимбо сказал тогда, что намерен продолжать вести свою программу в обычном режиме, пока будет проходить лечение.