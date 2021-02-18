Суд огласит приговор активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко

Суд в Ростове-на-Дону сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Её обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации. Приговор Шевченко будет первым по российскому закону о "нежелательных организациях", принятому в 2015 году.

Прокуратура требует для Шевченко пять лет заключения. Это почти максимальный срок по этой статье, которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

Шевченко настаивает, что имеет отношение только к российскому общественному движению "Открытая Россия". Оно формально не связано с зарегистрированными в Великобритании и связанными с Михаилом Ходорковским структурами Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), которые власти России внесли в список "нежелательных".

Член федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко была задержана, а затем арестована в январе 2019 года. Тогда же против неё было возбуждено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации".

Два года активистка находится под домашним арестом.

В последнем слове Шевченко призвала суд не участвовать в политических репрессиях. "Людьми оставайтесь", - попросила она судей.