СК не согласен с решением суда в связи с отравлением Навального

Глава Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Алексей Александров заявил, что ведомство действовало законно при отказе проверять заявление об отравлении Алексея Навального. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

Александров прокомментировал решение Новосибирского областного суда, который отменил постановление районного суда о законности отказа ведомства проверять заявление об отравлении Навального.

По его словам, сотрудники следственного управления на транспорте действовали в рамках закона в соответствии с внутриведомственными инструкциям и федеральным законом.

В декабре районный суд в Новосибирске отказался удовлетворить жалобу главы юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте при расследовании возможного отравления Навального. Гимади подал апелляцию в областной суд, который отменил решение суда первой инстанции и направил материал на новое судебное разбирательство.

Возбудить уголовное дело из-за отравления Алексея Навального требовали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Однако на их обращение в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета ответили, что не выявили признаков преступления в отравлении Навального.