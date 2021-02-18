Суд в Минске отправил в колонию журналисток за стрим с акции протеста

Суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток канала “Белсат” Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову за стрим с акции протеста 15 ноября. Приговор был вынесен 18 февраля после трёх дней судебного разбирательства, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Их обвинили в организации грубого нарушения массового порядка. По версии следствия, журналистки организовывали акцию протеста и создавали её массовость, чтобы противостоять сотрудникам милиции. Это привело, в частности, к остановке 19 маршрутов общественного транспорта, настаивало следствие.

Чульцова и Андреева вину не признают. Экспертиза не нашли в их словах призывов, ни один из свидетелей обвинения не заявил, что именно действия журналисток привели к акции. Кроме того, в тот день, когда они вели трансляцию, в Минске отключался мобильный интернет, то есть участники акции не могли смотреть стрим с площади, заявляла защита.

Правозащитники признали Чульцову и Андрееву политическими заключёнными, отмечает Белорусская служба РС. В последнем слове Бахвалова призвала освободить всех политзаключённых в стране.