Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд в Минске отправил в колонию журналисток за стрим с акции протеста

Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова

Суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток канала “Белсат” Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову за стрим с акции протеста 15 ноября. Приговор был вынесен 18 февраля после трёх дней судебного разбирательства, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Их обвинили в организации грубого нарушения массового порядка. По версии следствия, журналистки организовывали акцию протеста и создавали её массовость, чтобы противостоять сотрудникам милиции. Это привело, в частности, к остановке 19 маршрутов общественного транспорта, настаивало следствие.

Чульцова и Андреева вину не признают. Экспертиза не нашли в их словах призывов, ни один из свидетелей обвинения не заявил, что именно действия журналисток привели к акции. Кроме того, в тот день, когда они вели трансляцию, в Минске отключался мобильный интернет, то есть участники акции не могли смотреть стрим с площади, заявляла защита.

Правозащитники признали Чульцову и Андрееву политическими заключёнными, отмечает Белорусская служба РС. В последнем слове Бахвалова призвала освободить всех политзаключённых в стране.

  • Согласно последнему докладу "Репортеров без границ", белорусские власти сделали страну самой опасной в Европе для работы журналистов. После начала протестов против Александра Лукашенко, сотрудников СМИ арестовывают, высылают из страны, лишают права на работу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG