"Путеводитель по Путинской ривьере". Кто владеет угодьями под Геленджиком

Издание "Открытые медиа" опубликовало расследование, которое оно называет "путеводителем по Путинской ривьере". Речь в нём идёт о земельных участках и объектах недвижимости, расположенных в окрестностях Геленджика, по соседству с так называемым "дворцом Путина" на побережье Чёрного моря.

Как утверждается в расследовании, основанном на данных Росреестра и рассказах местных жителей, вблизи "дворца" на мысе Идокопас, собственником которого после выхода в свет расследования Алексея Навального назвал себя Аркадий Ротенберг, "выросли как грибы не менее роскошные и охраняемые усадьбы, тоже почти дворцы — они принадлежат людям из ближайшего окружения президента". Среди названных в расследовании "Открытых медиа" имён - Геннадий Тимченко, Олег Дерипаска, Юрий Ковальчук и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.

К самому "дворцу Путина", в котором, как уверяет Ротенберг, будет открыт апарт-отель, корреспондентов издания не пустили. "Открытые медиа" выяснили, что на землях, арендованных у погранслужбы ФСБ компанией "Комплекс" (на которую записано почти всё имущество, связанное с "дворцом"), 119 гектаров выделено для размещение охотничьей базы - об этом в фильме ФБК не упоминалось.

Неподалёку от дворца расположена усадьба "Дивноморская", принадлежащая структурам двух бизнесменов из окружения Путина - Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину. При этом усадьбу неофициально называют "Диминой дачей" (от имени бывшего президента Дмитрия Медведева). "Дивноморское" обозначено как винодельческая усадьба, но фактически это закрытый объект, попасть туда постороннему нельзя. На территории усадьбы, как утверждается в расследовании, будет не только аквадискотека, но и полноценный аквапарк. Корреспонденты издания побеседовали с прорабом, нанимающим на стройку рабочих. Он рассказал, что стройка идёт на "закрытом объекте", а устроиться на работу могут только "русские без судимости" после проверки ФСБ.

Тимченко и Колбин, как утверждается, владеют также винодельческим комплексом "Старый Прованс" неподалёку.

Структурам Юрия Ковальчука принадлежит резиденция "Дельфин" под Геленджиком, площадь строений которой более 10 тысяч квадратных метров.

Возле села Дивноморское расположен "культово-духовный центр РПЦ", который местные жители называют "дачей патриарха". "Путь и к морю, и в лес перекрывают высокие заборы. Самый заметный из них — сплошной, трёхметровый, с колючей проволокой — перегородил знаменитую Джанхотскую туристическую тропу вдоль моря" - пишут "Открытые медиа". Сейчас, по данным Росреестра, рядом с культовым комплексом размещается крытый бассейн и 70 га виноградников, а также винодельня.

Охотничьи угодья неподалёку от "дворца Путина" принадлежат, как утверждают "Открытые медиа", семье бизнесмена Олега Дерипаски. В Красной щели неподалёку от Прасковеевки структурами Дерипаски была выкуплена бывшая советская турбаза на берегу моря.

Неподалёку от "дворца Путина" расположены также усадьбы и угодья, принадлежащие структурам бизнесмена Сергея Шишкарёва, бывшего министра Александра Ткачёва и семьи Закарьяновых. Болат Закарьянов был, как утверждается, управляющим дворца в Прасковеевке, а теперь руководит кремлёвским общепитом.