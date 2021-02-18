Премьер Грузии ушёл в отставку. Он был против силовой операции

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об уходе в отставку, объяснив своё решение разногласиями с правящей партией "Грузинская мечта" по вопросу о силовой операции в штаб-квартире оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Министерство внутренних дел готовило эту операцию для ареста председателя оппозиционной партии Никанора Мелия. Соответствующее решение накануне принял Тбилисский городской суд после того, как Никанор Мелия дважды отказался заплатить залог в 70 000 лари ($21 000) по делу о попытке насильственного захвата власти и организации группового насилия против полицейских в ночь на 21 июня 2019 года.

Георгий Гахария отметил, что согласен с решением суда, но не желает брать на себя ответственность за возможные последствия масштабной силовой операции в штаб-квартире ЕНД в Тбилиси, где собрались практически все оппозиционные лидеры страны для противодействия частям спецназначения.

"Моей абсолютно непоколебимой позицией является то, что исполнение мероприятия, определённого даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым", – приводит "Эхо Кавказа" слова Гахария.

Согласно грузинской конституции, с момента ухода премьер-министра со своего поста всё правительство считается подавшим в отставку. Президент должен начать консультации с политическими партиями для формирования нового кабмина либо назначить внеочередные выборы.