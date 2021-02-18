В Москве умер актёр Андрей Мягков. Ему было 82 года

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер у себя дома в Москве на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Наибольшую известность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс".

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965-м он окончил Школу-студию МХАТ. После этого поступил в театр "Современник", а в 1977-м году перешел в Московский художественный театр имени Чехова.

В Художественном театре Мягков сыграл в таких спектаклях как "Чайка", "Утиная охота", "Дядя Ваня", "Три сестры". За роль Кулыгина в этой пьесе он был удостоен премии Станиславского. В 2004 году за работу в спектакле "Мещане" Мягков получил премию "Чайка" в номинации — "Лучший актерский дуэт" вместе с Аллой Покровской.

Андрей Мягков награжден орденом Почета, орденом Дружбы и орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.