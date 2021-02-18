Лукашенко о санкциях: не надо "париться", РФ сама себя обеспечит

Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь способны обеспечить себя "всем необходимым" и должны перестать беспокоиться по поводу западных санкций. Такое мнение он высказал на встрече в Минске с государственным секретарём Союзного государства России и Беларуси Григорием Рапотой – передаёт белорусское официальное агентство БЕЛТА. При этом Лукашенко сослался на советский опыт.

"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3–5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал!" – сказал Лукашенко, высказав мнение, что при подобном развитии событий к союзу России и Беларуси "потихоньку подтянулась бы" и Украина, и другие страны бывшего СССР. "Поэтому это главный вопрос – договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым", – сказал Лукашенко.

Он также похвалил главу МИД России Сергея Лаврова за его слова о возможном разрыве между Россией и ЕС в случае введения жёстких санкций против Москвы в связи с делом Алексея Навального. "Правильно сказал, жестко сказал, молодец! Не надо против нас войнушку какую-то затевать. Мы можем ответить. Если хотим жить мирно, надо действительно готовиться к войне", – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер не в первый раз использует риторику о подготовке к войне, однако перед выборами президента Беларуси в прошлом году эти слова читались как намёки на возможное противостояние с Россией – Лукашенко говорил об угрозе независимости страны и о том, что в случае войны автоматы получат даже женщины и старики.

Лукашенко также подтвердил, что на следующей неделе встретится с президентом России Владимиром Путиным. Вопросы обороны и безопасности он намерен обсудить также с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. По словам Лукашенко, он едет к Путину не для того, чтобы что-то просить. Ранее в СМИ сообщалось, что предметом переговоров может стать российский кредит в 3 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что встреча Путина и Лукашенко намечена на 22 февраля. "Можно опять ожидать продолжительные переговоры", – добавил Песков.

В последние годы различные комментаторы неоднократно поднимали тему возможного углубления интеграции Беларуси и России – вплоть до создания единых органов власти. При этом Лукашенко неоднократно критиковал Россию, обвиняя её в экономическом давлении. После начала массовых протестов в августе прошлого года, когда Москва фактически поддержала Лукашенко, а страны ЕС ввели против него и его окружения санкции, официальный Минск практически перестал критиковать Россию.