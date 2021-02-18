Российских лыжников на ЧМ не будут награждать под "Катюшу"

"Катюша" не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира, который пройдет в германском Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта. В качестве музыкального сопровождения церемонии награждения россиян будет звучать полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Об этом сообщает ТАСС.

Сборные России по лыжным видам спорта будут выступать в Оберстдорфе под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF).

В декабре прошлого года вступил в силу двухлетний запрет российским командам выступать под своим флагом и гимном на международных турнирах. Решением вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.

В январе комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо гимна песню Михаила Исаковского и Матвея Блантера "Катюша" .