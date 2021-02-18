Песков: тема лишения гражданства за призывы к санкциям "актуальна"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема наказаний за призывы к введению санкций против России "весьма актуальна", "привлекает общественный интерес" и "будет обсуждаться".
Песков в четверг во время общения с журналистами ответил на вопрос о том, может ли вернуться в российское законодательство норма о лишении гражданства, существовавшая в советские времена. Песков сказал, что не берётся говорить о том, как именно нужно наказывать за призывы к санкциям, и вновь повторил, что сама тема "интересная" и "будет обсуждаться". Актуальность темы Песков обосновал тем, что "сплошь и рядом происходят злоупотребления различными рестрикциями".
Ранее лишать гражданства людей, призывающих страны Запада ввести санкции, предложил кинорежиссёр Никита Михалков. По мнению Михалкова, лишение гражданства поможет "избежать тюрем и лагерей". Песков напомнил также о предложении бизнесмена Олега Дерипаски - который сам включён в США в санкционный список - ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям. Похожую инициативу рассматривают в Госдуме.
Разговоры о наказаниях за призывы к санкциям начались в последние недели после того, как соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против людей из окружения Владимира Путина, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его соратники подчёркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц.
- В статье 6 действующей Конституции России говорится: "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его". Для того, чтобы изменить эту норму, необходимо созывать конституционное совещание и проводить референдум.
- В СССР гражданства были лишены, в частности, ряд видных общественных деятелей и деятелей культуры. Как правило, к моменту лишения гражданства они находились за рубежом (но, например, Александра Солженицына власти вывезли из страны, в тот же день лишив его гражданства). В годы перестройки гражданство многим лишённым его ранее было возвращено.
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