Песков: тема лишения гражданства за призывы к санкциям "актуальна"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема наказаний за призывы к введению санкций против России "весьма актуальна", "привлекает общественный интерес" и "будет обсуждаться".

Песков в четверг во время общения с журналистами ответил на вопрос о том, может ли вернуться в российское законодательство норма о лишении гражданства, существовавшая в советские времена. Песков сказал, что не берётся говорить о том, как именно нужно наказывать за призывы к санкциям, и вновь повторил, что сама тема "интересная" и "будет обсуждаться". Актуальность темы Песков обосновал тем, что "сплошь и рядом происходят злоупотребления различными рестрикциями".

Ранее лишать гражданства людей, призывающих страны Запада ввести санкции, предложил кинорежиссёр Никита Михалков. По мнению Михалкова, лишение гражданства поможет "избежать тюрем и лагерей". Песков напомнил также о предложении бизнесмена Олега Дерипаски - который сам включён в США в санкционный список - ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям. Похожую инициативу рассматривают в Госдуме.

Разговоры о наказаниях за призывы к санкциям начались в последние недели после того, как соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против людей из окружения Владимира Путина, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его соратники подчёркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц.