"Ты понесёшь наказание": СК "поздравил" 14-летних с днём рождения

Московское управление Следственного комитета России опубликовало на своём сайте ролик с поздравлениями детей, достигших 14-летнего возраста, с днём рождения. При этом большую часть содержания ролика составляют напоминания о том, что с 14 лет наступает уголовная ответственность за ряд преступлений.

Статьи Уголовного кодекса перечисляют люди в форме Следственного комитета, причём предупреждения сформулированы так, будто бы речь идёт об обвинении в адрес зрителя ролика. "С этого дня тебе самому придётся отвечать за убийство", "Ты понесёшь серьёзное наказание за терроризм и захват заложников" - говорится, в частности, в ролике.

На сайте утверждалось, что видео - совместный проект СК с департаментом труда и социальной защиты населения Москвы. В департаменте "Открытым медиа" сообщили, что ролик был инициативой следственного комитета.

К настоящему моменту (15.00 мск) ролик на сайте Следственного комитета не открывается - неясно, был ли он удалён, или речь идёт о технических проблемах.