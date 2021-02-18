ФСИН назвала розыгрышем видео с пытками из колонии в Тюмени

Федеральная служба исполнения наказаний назвала розыгрышем видео, на котором заключённый говорит, что задыхается из-за надетого ему на голову пакета. Проверка установила, что видео было снято в местной колонии для развлечения, — сообщил представитель ведомства редакции Сибирь.Реалии.

В ходе проверки установлено, что съемка велась в исправительной колонии №1, определено место и участники событий, изъят телефон, на который велась съёмка. Противоправных действий против героя записи обнаружено не было, — заявили в ведомстве.

Запись с заключёнными пересказало 12 февраля издание 72.RU. На нём осуждённые надевают на сокамерника пакет, ему несколько раз повторяют: “вот в такие мешки будем вас упаковывать”, обвиняют в неблагодарности и оскорбляют. "Не надо, пожалуйста", – просит пострадавший. Затем он говорит, что задыхается.

Издание сообщало, что по словам одного из его источников, видеоролик был снят в начале февраля.