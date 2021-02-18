"Жемчужный прапорщик" получил третий условный срок подряд 

В Санкт-Петербурге суд приговорил к полутора годам условного срока бывшего полицейского Вадима Бойко, известного как "жемчужный прапорщик". Бойко признали виновным в применении насилия в отношении действующего полицейского.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2020-го года "жемчужного прапорщика" доставили в ОВД по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга за драку в нетрезвом виде. Там Бойко ударил помощника оперативного дежурного, который его опрашивал, "причинив боль и телесное повреждение в виде кровоподтека в области нижней челюсти слева". На суде обвиняемый полностью признал вину.

Ранее Бойко уже дважды был осуждён условно: в 2011-м году - на три с половиной года за превышение должностных полномочий, и в 2014-м - на три года за стрельбу в кафе.

Первое наказание было связано с избиением протестующих на митинге в Санкт-Петербурге. Тогда же Бойко и получил прозвище "жемчужный прапорщик" - из-за браслета, который был на его руке, и по которому его запомнил один из пострадавших.

Издание РБК отмечает, что в законодательстве нет запрета назначать новый условный срок обвиняемому, который ранее уже был осуждён условно - если речь не идёт о тяжком или особо тяжком преступлении.