Допроса "отравителя" Навального нет в деле о проникновении в его жилище 

Сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, согласно данным расследования группы Bellingcat, принимал участие в покушении на Алексея Навального, не допрашивали по уголовному делу о незаконном проникновении в его жилище. Об этом, ссылаясь на материалы дела, сообщил адвокат обвиняемой Любови Соболь Владимир Воронин.

Кроме того, изучив материалы дела, Воронин утверждает, что тёща Кудрявцева, которая находилась в квартире в тот момент, когда в неё якобы пыталась попасть Соболь, долгое время отрицала причинение материального и физического вреда. Эти понятия появились только во время пятого допроса – спустя месяц после событий.

21 декабря прошлого года Алексей Навальный обнародовал в интернете запись телефонного разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Из его беседы с Навальным следовало, что оппозиционер был отравлен летом 2020 года сотрудниками российской спецслужбы.

В тот же день юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь попыталась поговорить с Кудрявцевым лично, приехав по его домашнему адресу в Москве. В этот момент в квартире находилась тёща Кудрявцева Галина Субботина. По её заявлению в отношении Соболь было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия.

Соболь заявляет, что дело полностью сфабриковано. В данный момент она находится под домашним арестом.

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