Участникам убийства Алексея Сутуги изменят статью на "самоуправство" 

Участникам убийства антифашиста Алексея Сутуги, известного по прозвищу Сократ, переквалифицируют статью обвинения на две другие, максимально мягкие, сообщила адвокат семьи погибшего Светлана Сидоркина.

Первоначально на четверых подозреваемых в убийстве возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", которая предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Теперь, по словам Сидоркиной, следствие уведомило её о том, что одному из нападавших статью обвинения переквалифицируют на "причинение смерти по неосторожности", максимальный срок наказания по которой два года колонии, а трём другим участникам нападения - на "самоуправство". При этом, как отмечает адвокат, факт самоуправства очень сложно доказать в суде, поэтому трое участников убийства могут и вовсе уйти от отвественности.

Решение о переквалификации, как объяснила Сидоркина, связано с тем, что по итоговой версии следствия Сутуга погиб из-за "черепно-мозговой травы в результате падения и удара об асфальт головой", а толкнул погибшего на землю только один человек.

Инцидент, из-за которого антифашист Алексей Сутуга получил несовместимые с жизнью травмы, произошёл в ночь на 23 августа. По словам знакомых Сократа, компания, в которой он находился, повздорила с сотрудниками продуктового магазина в центре Москвы. Спустя какое-то время, когда казалось, что инцидент исчерпан, знакомые сотрудников догнали компанию на улице, Сутугу повалили на землю и начали избивать. В итоге антифашист был госпитализирован c ушибом головного мозга тяжёлой степени и переломами теменной и височной костей. В больнице он впал в кому, у него начался отёк мозга. Сутуге пришлось делать трепанацию черепа. 1 сентября он скончался, не приходя в сознание.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала четырёх уроженцев Северного Кавказа: 27-летнего Сайхана Адаева, 21-летнего Ахмеда Гулоева, 20-летнего Ибрагима Алиева и 18-летнего Аслахана Садаева. В данный момент все они находятся под арестом.