В России зафиксировали рекордный за пять лет рост цен на продукты 

В первом месяце 2021 года продовольственные товары в России подорожали, по сравнению с январём прошлого года, на семь процентов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такое подорожание стало рекордным за последние пять лет, отмечают аналитики: в январе 2016 года рост цен на продукты питания в годовом выражении составил чуть более девяти процентов.

В нынешнем январе сильнее всего продовольственные товары подорожали в Дагестане (на 10,85% в годовом выражении), Саратовской области (на 10,2%) и Адыгее (на 9,7%). Далее по этому показателю следуют Рязанская область, Кабардино-Балкария и Хакасия - во всех этих регионах показатель роста цен превысил девять процентов.

Эти данные разнятся с данными Росстата. Ранее ведомство сообщило, что в январе средняя стоимость продуктов питания в России выросла в годовом выражении на семь с половиной процентов.

В прошлом году аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza зафиксировали рекордное падение расходов россиян за 14 лет. Сообщалось, что по итогам первого полугодия 2020 года жители России стали тратить в среднем на 11 с половиной тысяч рублей меньше, чем по итогам того же периода в 2019 году.