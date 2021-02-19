США запретили выдачу виз 43 белорусским чиновникам

США ввели визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси в ответ на тюремный срок для двух журналисток телеканала "Белсат", обыски у журналистов и правозащитников и другие нарушения прав человека при подавлении массовых выступлений против Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Список имён, тех кому будет запрещён въезд на территорию США не приводится. Однако уточняется, что в их числе "высокопоставленные официальные лица в сфере юстиции, руководители правоохранительных органов, и рядовые сотрудники, которые задерживали и применяли насилие к мирным демонстрантам. Кроме того, санкции вводятся против судей и прокуроров, причастных к осуждению демонстрантов и журналистов, а также "сотрудников администраций учебных заведений, которые угрожали студентам, участвовавшим в мирных протестах".

Ранее аналогичные меры уже были приняты в отношении 66 белорусских чиновников.

Таким образом, всего в санкционном списке уже 109 человек, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Белорусский народ заслуживает свободных и честных выборов", - добавил он.

Вчера о новых санкциях из-за ситуации в Беларуси также объявили власти Великобритании . В санкционном списке 27 человек. Среди них глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица, которая выносила приговоры против участников протестов и журналистов.