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Bloomberg: США воздержатся от санкций против Германии в связи с "СП-2"

Соединённые Штаты в ближайшее время воздержатся от санкций в отношении германских компаний в связи с сооружением газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Администрация Джо Байдена, как говорится в статье, по-прежнему стремится не допустить реализации проекта, но при этом не хочет нанести ущерб отношениям США с Германией.

Согласно принятому в конце прошлого года в США закону, администрация должна была до 16 февраля представить в Конгресс список компаний, оказывающих услуги при строительстве газопровода, против которых могут быть введены санкции. Этот список, как пишет Bloomberg, может быть опубликован в ближайшее время, однако скорее всего в нём не будет германских компаний - только связанные с Россией.

Ряд источников утверждает, что администрацией Дональда Трампа незадолго до передачи власти администрации Байдена был подготовлен план, призванный, по мнению его авторов, остановить сооружение газопровода. Он включал в себя и санкции против германских физических и юридических лиц, в том числе против Маттиаса Варнига, ключевой фигуры в "Северном потоке-2", давнего знакомого президента России Владимира Путина. Введению в действие этого плана помешала только нехватка времени. Другие источники, однако, говорят, что подготовка санкций при Трампе завязла на стадии обсуждений. В результате санкции были введены только против ряда российских судов и компаний - их номинальных владельцев.

Представители Белого дома утверждают, что президент Байден считает "Северный поток-2" "плохой сделкой" для Европы. При этом утверждается, что администрация США будет обсуждать возможные шаги со своими союзниками. К числу союзников, однако, относятся как страны, выступающие против проекта (Польша и страны Балтии), так и те, кто его поддерживает, в частности, Германия.

Ранее сообщалось о том, что представители США и Германии ведут переговоры о судьбе проекта, причём обсуждается и возможность создания механизма, который увязывал бы поставки газа через "Северный поток-2" с некими гарантиями, данными Украине.

США выступают против проекта, утверждая, что он увеличит зависимость стран ЕС от России, а также создаст угрозу безопасности Украины - поставив под вопрос транзит российского газа через её территорию.

Российские власти утверждают, что проект чисто экономический, и уверяют, что он будет завершён.

Работы по достройке газопровода продолжаются, остаётся уложить лишь чуть более 100 км труб.

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