Советник премьера выступил за карантин - и пошёл на футбол. Его уволили

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил своего советника, эпидемиолога Романа Примулу. Тот в четверг выступил за введение в стране жёсткого карантина в связи с ростом числа заражённых коронавирусом, а спустя несколько часов после этого заявления репортёры сфотографировали советника премьера среди зрителей на матче футбольной Лиги Европы "Славия" (Прага) - "Лестер".

Бабиш заявил, что Примула - хороший специалист, но у него "полностью отсутствует социальная интеллигентность".

Осенью Примула, за успехи при борьбе с первой волной эпидемии весной 2020 года награждённый высшей наградой Чехии, был вынужден покинуть пост министра здравоохранения после того, как провёл рабочую встречу в ресторане, нарушив распоряжение правительства о закрытии ресторанов. На этот раз, судя по всему, он не нарушил никаких правил - хотя спортивные состязания и проходят в Чехии без зрителей, возможны исключения для VIP-гостей. Кроме Примулы, на матче были ещё несколько известных личностей. Тем не менее, поведение советника премьера вызвало множество негативных комментариев - в том числе и из-за его выступлений в поддержку жёстких карантинных мер, вплоть до ограничений на выход из дома.