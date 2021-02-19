"Левада-центр": отношение россиян к США улучшилось

Отношение россиян к США улучшилось после периода ухудшения настроений, который продолжался весь 2020 год. В начале 2021 года количество положительных и отрицательных оценок практически сравнялось. 40 процентов россиян хорошо относятся к США, 43 процента — плохо. Таковы данные опроса "Левада-центра", проведенного в конце января — начале февраля. При этом ещё в ноябре прошлого года лишь 35 процентов россиян относились к Соединенным Штатам "хорошо", а половина – "плохо".

В то же время отношение россиян к Европейскому союзу ухудшается, отмечают социологи. В январе "хорошо" относились к ЕС 45 процентов опрошенных, "плохо" – 37 процентов. В ноябре 2019 года о положительном отношении говорили 52 процента респондентов, о негативном — треть.

За прошлый год, по данным социологов, заметно улучшилось отношение россиян к Китаю. Согласно данным опроса "Левада-центра", если в январе 2020 года 65 процентов респондентов хорошо относились к этой стране, а 24 процента — плохо, то в начале 2021 года — 75 процентов опрошенных заявили о положительном отношении к Китаю, а 10 процентов об отрицательном.

Год назад почти 80 процентов россиян заявили, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы. Как соперника Запад рассматривали 16 процентов опрошенных, ещё 3 процента видели в нём врага, отмечали социологи "Левада-центра".