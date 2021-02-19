В Пензе задержали представителей КПРФ - в связи с акцией 23 февраля

В Пензе в пятницу сотрудники полиции задержали нескольких активистов КПРФ и "Левого фронта". На них составляют протоколы по административной статье о нарушении правил проведения митингов - в связи с планами провести в городе акцию 23 февраля. Коммунисты не стали подавать заявку на проведение митинга в этот день, а анонсировали встречу с депутатами и возложение цветов. Власти сочли это несогласованной акцией.

Среди задержанных - руководитель фракции КПРФ в городской думе Пензы Александр Смирнов, секретарь Ленинского райкома партии Руслан Бахтеев, которого задержали с применением силы, а также координатор "Левого фронта" Сергей Падалкин. Полиция пришла и к депутату Заксобрания Пензенской области Георгию Каменеву, его формально не задержали, но попросили самостоятельно прийти в отдел.

Как пишут "Открытые медиа", давление на коммунистов в Пензе длится в течение последней недели. Активистов, в том числе несовершеннолетних, вызывают в прокуратуру.

Коммунисты традиционно проводят 23 февраля уличные акции. В этот раз власти Москвы не согласовали шествие, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Руководство партии решило ограничиться возложением цветов и встречей с депутатами Госдумы.

В ряде городов активисты КПРФ участвовали в акциях протеста против ареста Алексея Навального в конце января, хотя руководство партии выступает с резкой критикой Навального.