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Белорусские власти отказались возбуждать дело после смерти застреленного спецназом демонстранта

Александр Тарайковский

Белорусские власти отказались возбуждать уголовное дело после гибели застреленного спецназом демонстранта в Минске. 34-летний Александр Тарайковский погиб от пулевого ранения в грудь 10 августа. Республиканский Следственный комитет сообщил, что причиной случившегося стало "стечение ряда трагических обстоятельств".

Тарайковский оказался в самом эпицентре столкновений между ОМОНом и протестующими вечером 10 августа: на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого на западе Минска. Его девушка Елена рассказала, что он пошел на митинг из-за того, что был "возмущен задержаниями" в центре города.

В тот же день о смерти протестующего рассказало МВД. В сообщении было сказано, что погибший "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей", но оно взорвалось в руке. Позднее издание Tut.by сообщило, что причиной смерти на самом деле стало ранение грудной клетки.

Следственный комитет заявил, что в результате проверки установлено, что в Тарайковского стреляли законно. Председатель ведомства Иван Наскевич заявил, что в протестующего стреляли из нелетального оружия с безопасного расстояния. Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов опасались провокаций и использования демонстрантами взрывчатки.

Белорусские власти долгое время отрицали, что Тарайковский был застрелен. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team изучила запись момента гибели протестующего и пришла к выводу, что выстрел произвели сотрудники спецназа КГБ "Альфа" или спецназа МВД "Алмаз". Глава Следственного комитета принадлежность стрелявшего раскрывать не стал.

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