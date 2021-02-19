Россия предложила Африке 300 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Россия предложила африканским странам 300 миллионов доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает AP News со ссылкой на заявление рабочей группы, учрежденной Африканским союзом. Там высказали надежду, что российский препарат будет доступен в 54 странах континента уже в мае.

Ранее Африканский союз договорился о поставках 270 миллионов доз от компаний AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson, однако крупные партии в этот регион еще не завозили. Местные представители здравоохранения жалуются на неравенство в этом отношении с богатыми странами, которые сумели обеспечить себя вакциной.

Африканские государства добиваются вакцинации 60 процентов населения, чтобы пресечь распространение коронавируса. В противном случае, опасаются эксперты, COVID-19 может закрепиться в качестве постоянно действующего очага в некоторых районах Африки, население которой составляет сейчас 1,3 миллиарда человек.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение. Она высказала удивление, "почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения".