Опубликованы расшифровки бесед полицейских из "дела Голунова"

Издание Baza в пятницу опубликовало расшифровки телефонных переговоров бывших московских полицейских, которых сейчас судят по обвинению в том, что они летом 2019 года подбросили наркотики журналисту "Медузы" Ивану Голунову.

Часть этих расшифровок, содержащихся в уголовном деле, была зачитана в пятницу в суде. Записи были сделаны, как следует из их содержания, уже после того, как пятеро сотрудников полиции были уволены - после того, как с Голунова сняли обвинения - но до того, как обвинения были предъявлены самим экс-полицейским.

Бывшие полицейские между собой, а также с бывшими коллегами, обсуждают обстоятельства потери ими работы, поиски нового трудоустройства, тактику оспаривания в суде решений об их увольнении, касаются обстоятельств дела Голунова.

Из расшифровок следует, что большинство уволенных полицейских считают, что с ними обошлись несправедливо. Один из них - Игорь Ляховец - утверждает, что не знал, что Голунов журналист. "У нас же была информация, за границу летает наркоту таскает История была, информация о том, что закидывали аналитическую разведку. Никто не написал, что журналист какой-то У меня вообще никаких задних мыслей не было, что какой-то хрен".

"«Ну как же вы не доказали?» Потому что никто не знал, что будет (неразборчивая фраза). Мы их каждый день задерживаем. Вчера задерживали, позавчера задерживали, каждый день кого-то задерживали. Что здесь такого?" - сетует Ляховец, который непосредственно руководил полицейскими, задерживавшими Голунова.

Он также раздаёт советы о том, как именно следует оспаривать увольнение со службы, утверждая, в частности, что задержание на срок более трёх часов - это стандартная полицейская практика, и до дела Голунова проверяющие инстанции никогда не наказывали за такое нарушение.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин прокомментировал публикацию, написав о том, что Ляховец в беседах специально "отрабатывал языком свою версию защиты на случай задержания, активно внедряя ее «доверительными беседами» всем знакомым сотрудникам полиции".

В одном из фрагментов говорится о беседе полицейских, вовлечённых в дело Голунова, с главой МВД Владимиром Колокольцевым. По словам Ляховца, Колокольцев лично опрашивал их 10 июня - за день до освобождения Голунова, когда в его защиту уже начали выступать многочисленные СМИ и представители гражданского общества. Из слов бывшего полицейского следует, что министр был недоволен не столько задержанием Голунова, сколько временем, когда он был задержан. "Да он там больше истерил. «А мне тут такие люди звонят, с иностранных даже государств, спрашивают, что у вас происходит, что вы натворили? Вы не могли этого задержать после прямой линии с президентом? Нет, там после двенадцатого, после дня России? Зачем вы его шестого [июня] задержали?" - цитирует министра Ляховец. Он утверждает, что полицейским не дали собрать доказательства виновности Голунова: "Они же всё торопились перед двенадцатым этим [на 12 июня был запланирован марш в поддержку Ивана Голунова]. Фсбшники там понаехали: «Ага, тут массовые акции протеста, сейчас революция будет»".

Бадамшин также подтвердил, что все подсудимые встречались с Колокольцевым, но написал, что, по его данным, "разговор носил несколько иной тон".