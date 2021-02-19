В Москве задержали двух участников летних протестов в Беларуси

В Москве полиция задержала двух жителей Бреста, которых власти Беларуси обвиняют в участии в протестных акциях летом 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Двое граждан Беларуси 21 года и 27 лет помещены под стражу до момента экстрадиции. Они находились в межгосударственном розыске. По версии белорусского МВД, младший из задержанных 10 августа 2020 года возводил из скамеек баррикады на проспекте Машерова в Бресте. Ранее он якобы неоднократно привлекался к административной ответственности. Второй задержанный обвиняется в сопротивлении сотрудникам милиции с применением насилия. МВД Беларуси называет его лидером движения фанатов-неонацистов.

В Минске и других белорусских городах с августа 2020 года проходят массовые акции против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.