Защитники экологии подали иск к компании Романа Абрамовича

Экологические правозащитники подали иск к фирме "Вестерн Эстейт", которая входит в инвестиционную группу Millhouse миллиардера Романа Абрамовича. Организация оспаривает законность строительства многоэтажного паркинга рядом с бизнес-центром "Крылатские холмы", который принадлежит компании олигарха. Об этом сообщает РБК.

Истцом выступает Межрегиональная общественная благотворительная организация "Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ»". Ее представители просят признать незаконным договор аренды на участок строительства. По их версии, на участке не проводилось экологической экспертизы, без которой нельзя вывести его из статуса охранной зоны.

Представитель Millhouse отрицает претензии и заявляет, что паркинг поможет разгрузить улицу, сделав посещение парка и олимпийской велотрассы более удобным.

17 февраля стало известно, что Абрамович зарегистрировал компании в Геленджике и Карелии, которые займутся развитием гостиничных объектов. Управляющей компанией в отношении проекта выступила все та же Millhouse. Там проигнорировали запрос журналистов.