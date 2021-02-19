Джо Байден: Америка вернулась на мировую арену

Америка вернулась на мировую арену, трансатлантический союз вернулся. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Байдена, Вашингтон полностью настроен на то, чтобы сотрудничество Европы и Америки продолжалось. "Демократия не возникает сама по себе» и подчеркнув, что демократия должна одержать победу над автократией", - сказал Байден.

Байден в своей речи отметил, что Россия совершала злонамеренные и согласованные действия для подрыва демократии в Соединённых Штатах, Европе и других странах. Кремль такие сообщения всегда отвергал.

Президент призвал европейских союзников твердо стоять на позициях Вашингтона. При этом Байден позитивно оценил продление российско-американского договора о сокращении ядерных арсеналов.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон останется приверженцем территориальной целостности Украины.

Помимо прочего, США, по словам Байдена, внесут два миллиарда долларов в программу COVAX Всемирной организации здравоохранения. Благодаря программе неблагополучные страны смогут получить вакцину от коронавируса.

Джо Байден стал первым президентом США, выступившим с речью на Мюнхенской конференции.

Кроме того, ранее сегодня президент США выступил на виртуальной встрече "Большой семёрки" (G7). Высокопоставленный сотрудник Белого домазаявил журналистам, что усастие Байдена во встречах G7 и в конференции в Мюнхене знаменует решительный призыв объединению трансатлантического альянса и партнерства.

Россия ранее входила в группу, которая сейчас называется G7, а в годы её участия называлась G8. Москва была де-факто исключена из объединения после аннексии Крыма в 2014 году.