Россия ошиблась при подаче заявки на регистрацию вакцины в ЕС

Российские власти ошиблись в процедуре подачи заявки на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, пишет Reuters. Заявление было отправлено не в то агентство. Это следует из самого документа и разъяснения регулирующего органа.

На скриншоте, размещённом в твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V", видно, что заявка была отправлена в Управление медицинских учреждений – агентство, которое никакого отношения к процедуре регистрации вакцины не имеет.

В действительности документ следовало направить в Европейское агентство лекарственных средств. Ранее его представители выпустили сообщение о том, что так и не получили заявку.

Заявитель в лице Российского фонда прямых инвестиций отказался комментировать ситуацию, однако заверил, что процесс подачи заявки продвигается.

В настоящее время "Спутник V" одобрен в 29 странах мира, из которых только одна является членом Евросоюза. Речь идет о Венгрии. Ее власти подверглись критике за допуск российской вакцины, которая не прошла должных проверок.